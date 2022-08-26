شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على المقاصة بهدف نظيف فى الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة وسموحة المقامة باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز بتقدم الفريق السكندرى بهدف سجله مروان حمدي فى الدقيقة 20 من عمر المباراة.

بدأ المباراة بنشاط ملحوظ من جانب سموحة الذي ضغط مُبكراً عن طريق مروان حمدي وشريف رضا وحسين فيصل وعبد الكريم الوادي وأسفر هذا الضغط عن هدف لسموحة في الدقيقة 20 حيث قام شريف رضا بتنفيذ ركلة ركنية من جهة اليمين ومرر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مروان حمدي برأسية سكنت أعلى يسار المرمى.

وأجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة تغييرا اضطراريا بنزول بهاء مجدي بدلاً من محمد شكري فى الدقيقة 31، وجاءت محاولات المقاصة ضعيفة على مرمى عمر صلاح حارس سموحة لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف نظيف.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطةوتأكد هبوطه لدوري القسم الثاني بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 21 مباراة، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفا واستقبلت شباكهم 47.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 42 هدفا واستقبلت شباكهم 45.