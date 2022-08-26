شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة سواريز مع حسين الشحات فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة خلال الساعات الماضية مع حسين الشحات لاعب الفريق للاطمئنان عليه، واستفسر منه عن سير برنامجه التأهيلى الذى يخوضه حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة.

وتحدث سواريز مع الشحات بشأن حالته البدنية والذهنية واستجابته للبرنامج التأهيلي الذى يخوضه حالياً من أجل العودة للتدريبات الجماعية بعد جراحة الركبة التي أجراها منذ أسابيع قليلة.

ويختتم فريق الأهلي تحضيراته لمباراته ضد طلائع الجيش غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى الفريق الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثاني بالموسم الحالي، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويعقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر لشرح خطة مباراة طلائع الجيش واللاعبين الذين ينوي الدفع بهم في هذه المباراة، بخلاف دراسة المنافس جيدا ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، ودراسته في الموقف الدفاعي باعتبار أن طارق العشري يركز كثيرا على تأمين الشق الدفاعي لفريقه مع الاعتماد على الكرات المرتدة في الضغط على منافسيه.