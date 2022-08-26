شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يتقدم لسموحة أمام المقاصة فى الدقيقة 20.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز مروان حمدي مهاجم سموحة الهدف الأول لفريقه فى مرمى مصر المقاصة بالدقيقة 20 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى، معلنا تقدم سموحة بهدف نظيف.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 21 مباراة، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفا واستقبلت شباكهم 47.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سموحة فى 10 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 42 هدفا واستقبلت شباكهم 45.