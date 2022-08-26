شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 26 / 8 / 2022 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلى يحسم مصير الشباب بعد مباراة سيراميكا

استقر مسئولو النادي الأهلي على حسم مصير اللاعبين الشباب من البقاء في صفوف الفريق الأحمر أو الخروج للإعارة بعد مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الموسم الحالي للدوري المصري، في ظل تلقي عدد من اللاعبين الشباب عروضا من أندية الدوري المصري من أجل الحصول على خدماتهم على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

6 أهداف تزين مسيرة أحمد أيمن منصور بعد انضمامه إلى الزمالك

أعلن نادى الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز فى صفقة انتقال حر، ليكون الصفقة الثالثة بعد الثنائى زكريا الوردى لاعب الرجاء المغربي، والسنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسري.

وبدأ أحمد أيمن منصور مشواره مع الكرة في ناشئي الزمالك، ثم انتقل لطلائع الجيش والداخلية والمصرى قبل انتقاله إلى بيراميدز، ليشارك بشكل فعال فى المباريات وينضم لمنتخب مصر، ويشارك فى 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد فى قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 .