شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 26 / 8 / 2022 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..
الأهلى يحسم مصير الشباب بعد مباراة سيراميكا
استقر مسئولو النادي الأهلي على حسم مصير اللاعبين الشباب من البقاء في صفوف الفريق الأحمر أو الخروج للإعارة بعد مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الموسم الحالي للدوري المصري، في ظل تلقي عدد من اللاعبين الشباب عروضا من أندية الدوري المصري من أجل الحصول على خدماتهم على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.
6 أهداف تزين مسيرة أحمد أيمن منصور بعد انضمامه إلى الزمالك
أعلن نادى الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز فى صفقة انتقال حر، ليكون الصفقة الثالثة بعد الثنائى زكريا الوردى لاعب الرجاء المغربي، والسنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسري.
وبدأ أحمد أيمن منصور مشواره مع الكرة في ناشئي الزمالك، ثم انتقل لطلائع الجيش والداخلية والمصرى قبل انتقاله إلى بيراميدز، ليشارك بشكل فعال فى المباريات وينضم لمنتخب مصر، ويشارك فى 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد فى قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 .
حرص محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، على دعم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الصاعد بعد المستوى الجيد الذى قدمه الأخير فى آخر مباراتين للفريق أمام الإسماعيلي وإنبي.
ويغيب الشناوي عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ قرار مجلس الإدارة الأخير باستكمال منافست الموسم المحلي الحالي بالناشئين والعائدين من الإصابة، ودفع الجهاز الفني للأهلي بالحارس الثاني على لطفى عدة مباريات أبلى فيها لطفي بلاءً حسنا وقدم مستوى جيداً.
فيتوريا يحضر مباراة الزمالك والمصرى باستاد برج العرب
يحضر البرتغالي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، المقرر التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
إنبى يكشف حقيقة تجميد محمود جاد بسبب عرض ويجان الإنجليزى
كشف مصدر داخل نادي إنبى حقيقة تجميد محمود جاد، حارس مرمى الفريق، بسبب عرض ويجان أتلتيك الإنجليزى، الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب"، خصوصا أن الحارس الدولى لم يشارك فى مباراتى طلائع الجيش والأهلى الماضيتين.
البنك الأهلى يعلن رسميا ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز
نشرت الصفحة الرسمية لنادى البنك الأهلى، على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة للاعب أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز معلنة ضمه للفريق بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعلقت على الصورة بعبارة، "نرحب بلاعبنا الجدد أحمد توفيق".