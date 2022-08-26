شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. انتهاء بطولة الدوري 30 أغسطس بعد تأكيدات رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بصفة رسمية انتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري يوم 30 أغسطس الجاري، وهو ما أعلنت عنه رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وعامر حسين منذ عدة أشهر بانتهاء المسابقة يوم 30 أغسطس.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات الجولة 34 للدوري، و تقرر إقامة مباريات الفرق التى تنافس على البقاء فى بطولة الدورى فى التاسعة والنصف مساء يوم 30 أغسطس.

وجاء جدول مباريات الأسبوع الأخير كالتالي:

٢٩ أغسطس :

فيوتشر و مصر المقاصة ٧ مساءً

٣٠ أغسطس:

البنك الأهلي و انبي ٤:٣٠

سموحه و فاركو ٤:٣٠

الأهلي و سيراميكا ٤:٣٠

الاسماعيلي و طلائع الجيش ٦:٣٠

بيراميدز و الجونة ٩:٣٠

غزل المحلة و الاتحاد السكندري ٩:٣٠

المقاولون والمصري ٩:٣٠

الزمالك و إيسترن كومباني ٩:٣٠.