شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك والمصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادي الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، تحدياً صعباً عندما يلتقى بالنادي المصري ضمن مواجهات الجولة الـ33 للدورى، حيث يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما توج رسميا بلقب الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

ويتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفاً.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 13 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 13 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 10 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.