شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الجولة الـ34 والأخيرة للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مواعيد مباريات الجولة 34 للدوري الممتاز، وتقرر إقامة مباريات الفرق التى تنافس على البقاء فى البطولة فى التاسعة والنصف مساء يوم 30 أغسطس.

وجاء جدول مباريات الأسبوع الأخير كالتالي :

29 أغسطس

فيوتشر ومصر المقاصة 7 مساءً

30 أغسطس:

البنك الأهلي وإنبي ٤:٣٠

سموحه و فاركو ٤:٣٠

الأهلي وسيراميكا ٤:٣٠

الاسماعيلي و طلائع الجيش ٦:٣٠

بيراميدز و الجونة ٩:٣٠

غزل المحلة والاتحاد السكندري ٩:٣٠

المقاولون والمصري ٩:٣٠

الزمالك وإيسترن كومباني ٩:٣٠.

كما قررت رابطة الأندية إقامة المباريات في الساعة الرابعة والنصف، ومباريات أخرى في التاسعة والنصف لعدم وجود سوى أربعة سيارات var .

وعقب انتهاء مباريات الساعة ٤:٣٠ ستتوجه سيارات الـvar إلى المباريات الأربعة التي ستقام فى التاسعة والنصف.