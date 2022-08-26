شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسام حسن مع المصرى قبل مواجهة الزمالك الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه فى التاسعة مساء اليوم فى مواجهة صعبة أمام الزمالك، بطل المسابقة، خلال مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويبحث حسام حسن عن الفوز السابع مع الفريق البورسعيدي، وإجمالاً.. قاد حسام حسن النادي المصري فى 13 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر مباراتين فقط، وذلك منذ توليه المهمة في يونيو الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

ويحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، عمرو موسي، هيثم لعيوني، خط الوسط: حسن على، فريد شوقي، إيزي إيميكا، خط الهجوم: جريندو، إلياس الجلاصي، أوستن أموتو.