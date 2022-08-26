شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمصرى الليلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بنادي الزمالك مباراة المصري مساء اليوم، الجمعة، مُنتشياً بحصوله على لقب بطولة الدوري الممتاز مؤخراً بشكل رسمى قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ونستعرض فى السطور التالية عدة معلومات مهمة عن مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز، وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

ج: يلتقي الزمالك مع المصري فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة 33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

س:ما هو ترتيب الزمالك والمصري في بطولة الدوري؟

ج:يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39

س: من هو حكم مباراة الزمالك والمصري الليلة؟

ج: يُدير مباراة الزمالك والمصرى الليلة وليد عبد الرازق، ويعاونه أحمد التلاوي "مساعد أول" وأحمد ناظر "مساعد ثانٍ"، وأحمد صالح حكمًا رابعًا ويتولى غرفة الفار أحمد صالح ويعاونه محمود بسيوني.

س: ما هي قائمة الزمالك لمباراة المصري؟

ج: تضم القائمة كلاً من: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية -محمود علاء – عبدالله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام – محمد طارق – محمد حمدي – أحمد رفاعي -محمد حسام "بيسو" – محمد خضري – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أدهم الخواجة – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – أيمن حفني – سيف جعفر -عمر السعيد – يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.