شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة نجوم الرياضة انطلاق مارثون الجرى City Run بمشاركة 250 مواطنا من أمام سيتى كلوب شبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الرياضى و المجتمعي لشركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية ، انطلق صباح اليوم، الجمعة مارثون الجرى من أمام مقر سيتى كلوب فرع شبين الكوم، والذى شارك فيه أكثر من 250 مواطنا من الجنسين بمختلف الأعمار، فى اطار مشروع أندية سيتي كلوب، والذى يحمل اسم "City Run" لتشجيع المواطنين في كل مدن ومحافظات مصر على ممارسة رياضة الجري بشكل مستمر.

وشارك فى المارثون عددا من نجوم الرياضة، من بينهم الكابتن أسامة عرابى، وباسل الغرباوي، وطارق لبيب، وحسن يسري.

وأكد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية ، أن انطلاق مشروع "CITY RUN" اليوم كان ناجحا، وشهد مشاركة جيدة اقتربت من 300 مواطن من الجنسين ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن المدن المستضيفة للماراثون ستزداد في عام 2023.

وأضاف مرجان: تعكس المبادرة رؤية أندية سيتي كلوب وشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، في العمل على نشر الوعي بأهمية الرياضة في كل مدن مصر ودفع جميع المصريين لممارسة الرياضة وليس فقط أعضاء أندية سيتي كلوب، إيمانًا منها بدورها المجتمعي والرياضي بوصفها شركة وطنية تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري ودعمه.

يذكر أن أندية سيتى كلوب أطلقت هذا المشروع بالتعاون مع شركة Cairo Runners ذات الخبرة الكبيرة في تنظيم فعاليات ماراثون الجري في القاهرة، لتضم الحملة سباقات وجري في ثماني مدن مختلفة في مصر للرياضيين والعائلات على حد سواء، تبدأ بمدينة شبين الكوم يوم 26 أغسطس الجاري، برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية.

يتم الاشتراك في الماراثون من خلال التسجيل عبر موقع إلكتروني أعلنته أندية سيتي كلوب على منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ينطلق الماراثون في تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل، بطول خمسة كيلومترات من أمام بوابة أندية سيتي كلوب ويمر في الشوارع الرئيسية في مدينة شبين الكوم، وسط اهتمام وتغطية إعلامية للماراثون عبر قنوات وإذاعات رياضية وعامة وبمشاركة قوية في السباق من جانب شخصيات عامة ونجوم الرياضة من أندية سيتي كلوب.