10 غيابات تضرب ليفربول في مباراة بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد نادي ليفربول غياب 10 من لاعبيه في المباراة المقبلة أمام بورنموث، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع ضيفه بورنموث، غدا السبت، على ملعب "أنفيلد"، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وبحسب ما ذكره ليفربول عبر موقعه الرسمي، يغيب تسع لاعبين عن صفوفه في مباراة بورنموث، بجانب حالة إيقاف وحيدة.

ويغيب عن ليفربول للإصابة كل من نابي كيتا وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وإبراهيما كوناتي وكورتيس جونز وديوجو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وكالفن رامسي وكويمين كيليهر.

فيما يستمر خضوع داروين نونيز لعقوبة الإيقاف 3 مباريات، بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في المباراة قبل الماضية أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع نقطتين من أول 3 مباريات.

وعن كيفية تعويض الغيابات التي يعاني منها ليفربول، قال يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بورنموث: "نعمل باستمرار على هذه الأشياء (خطط تدعيم الفريق) في حالة التعاقد مع لاعب جديد يجب أن يكون لاعبا مناسبا، سنرى ما إذا كان شيء ما سيحدث أم لا، لا أعرف".

وأتم: "في نهاية هذا الأسبوع، ربما لن يعود أي لاعب من الإصابة، لكن بعد ذلك جويل ماتيب، كورتيس جونز، تياجو جوتا ليسوا بعيدين جدا عن العودة".