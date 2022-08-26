جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبل برناردو سيلفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الجدل حول مستقبل برناردو سيلفا نجم وسط الفريق والذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كريستال بالاس: ""برناردو سيلفا مستمر مع مانشستر سيتي".

وأضاف: "لم نتلق أي مكالمة هاتفية من أي ناد بخصوص برناردو، ولهذا السبب اللاعب سيبقى معنا في الموسم الحالي".

وسبق وأن أكد مانشستر سيتي على أنه سيسمح للاعبين الذين يريدون مغادرة النادي في حالة وجود عرض مناسب من الناحية المالية.

وتحدث جوارديولا عن مواجهة كريستال بالاس والمقرر إقامتها، غدًا السبت، قائلًا: "نعرف كم هم جيدون، إنه فريق صعب، ونتطلع إلى هذا التحدي".

وتابع: "كريستال بالاس لديه مرونة ويمتلك لاعبين مميزين، ويقوم باتريك فييرا بعمل رائع معهم".

ويمتلك مانشستر سيتي 7 نقاط من ثلاث جولات بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما حصد كريستال بالاس 4 نقاط.