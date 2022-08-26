نيوكاسل يعلن إتمام صفقته التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد ضم السويدي ألكسندر إيساك، نجم ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وذكر نيوكاسل في بيان نشره اليوم الجمعة عبر موقعه على شبكة الإنترنت أنه ضم إيساك، صاحب الـ22 عامًا، من ريال سوسيداد بعقد طويل الأمد، دون أن يعلن عن التفاصيل.

لكن تقارير صحفية موثوقة، أبرزها من "ذا أثليتيك"، أكدت أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (71.2 مليون دولار)، وأن العقد يمتد لـ6 أعوام مقبلة.

ويرتدي إيساك القميص رقم 14 مع نيوكاسل.

وأصبح إيساك أغلى صفقة في تاريخ نيوكاسل، متفوقًا على البرازيلي جولينتون، الذي انضم قادمًا من هوفنهايم في صيف 2019 بمقابل مادي وصل لـ40 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل إيساك عام 2019 من بروسيا دورتموند إلى سوسيداد، حيث قضى 3 أعوام مع الفريق الإسباني.

ولعب إيساك مع سوسيداد 132 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 44 هدفًا، وصنع 8 أهداف.

ويعد إيساك هو رابع صفقات نيوكاسل هذا الصيف، بعد الثلاثي مات تارجت، ونيك بوب، وسفين بوتمان.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس في جدول بريميرليج برصيد 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الماضية بنتيجة (3-3) مع مانشستر سيتي.