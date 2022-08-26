رابطة الأندية تُعلن جدول مباريات الجولة ٣٤ والأخيرة للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات الجولة ٣٤ للدوري.

وأشارت الرابطة، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أنه تقرر إقامة مباريات الفرق التي تنافس على البقاء في تمام التاسعة والنصف مساء يوم ٣٠ أغسطس.

ونوهت الرابطة، عبر البيان ذاته، إلى أنه تمت إقامة المباريات في الساعة الرابعة و النصف و مباريات أخرى في التاسعة و النصف لعدم وجود سوى أربعة سيارات var ، فعقب انتهاء مباريات الساعة ٤:٣٠ ستتوجه سيارات الـvar إلى المباريات الأربعة التي ستقام في التاسعة و النصف .

وجاء جدول مباريات الأسبوع الأخير كالتالي:

٢٩ أغسطس :

فيوتشر و مصر المقاصة ـ الساعة ٧ مساءً.

٣٠ أغسطس:

البنك الأهلي و إنبي ـ الساعة ٤:٣٠ عصرًا.

سموحه و فاركو ـ الساعة ٤:٣٠.

الأهلي و سيراميكا ـ الساعة ٤:٣٠

الاسماعيلي و طلائع الجيش - الساعة ٦:٣٠

بيراميدز و الجونة -الساعة ٩:٣٠

غزل المحلة و الاتحاد السكندري - الساعة ٩:٣٠

المقاولون و المصري - الساعة ٩:٣٠

الزمالك و إيسترن كومباني ـ الساعة ٩:٣٠.