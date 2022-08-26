تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أوقعت قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة بمدينة اسطنبول التركية، فريق وست هام الإنجليزي في مواجهة أندرلخت البلجيكي ضمن المجموعة الثاني.

وجرى توزيع الفرق الـ 32 المنافسة في دور المجموعات، طبقا لما أسفرت عنه القرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: اسطنبول باشاك شهير التركي وفيورنتينا الإيطالي وهارتس الاسكتلندي وآر.إف.إس اللاتفي.

المجموعة الثانية: وست هام الإنجليزي وستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي وسيلكيبورج الدنماركي.

المجموعة الثالثة: فياريال الإسباني وهبوعيل بئر السبع وأوستريا فيينا النمساوي وليخ بوزنان البولندي.

المجموعة الرابعة: بارتيزان بلجراد الصربي وكولن الألماني ونيس الفرنسي وسلوفاكو التشيكي.

المجموعة الخامسة: الكمار الهولندي وأبولون ليماسول القبرصي وفادوز من ليختنشتاين ودنيبرو-1 الأوكراني.

المجموعة السادسة: جينت البلجيكي ومولده النرويجي وشامروك روفرز الأيرلندي ويورجوردينس السويدي.

المجموعة السابعة: سلافيا براغ التشيكي وكلوج الروماني وسيفاس سبور التركي وبالكاني من كوسوفو.

المجموعة الثامنة: بازل السويسري وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وجالجيريس فيلنيوس الليتواني وبيونيك يريفان الأرميني.