تين هاج يؤكد جاهزية كاسيميرو لمباراة ساوثهامبتون واستبعاد نجم مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية الوافد الجديد البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط الفريق، لمباراة ساوثهامبتون المقرر إقامتها غدًا الجمعة، بينما أعلن استبعاد أنتوني مارسيال، بسبب مشكلة في وتر "أكيليس".

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ساوثهامبتون بملعب "سينت ماري" ظهر غدٍ السبت في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ساوثهامبتون المركز الـ11 بـ4 نقاط.

وقال تين هاج، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "كاسيميرو جاهز لمباراة ساوثهامبتون، خاض كل الحصص التدريبية معنا منذ وصوله إلى إنجلترا، تدرب منفردًا في البداية، ثم انضم إلى التدريبات الجماعية في الأيام الأخيرة".

وانضم كاسيميرو إلى صفوف مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، قادمًا من ريال مدريد.

وأضاف تين هاج "أنتوني مارسيال ليس جاهزًا، لديه مشكلة في وتر أكيليس، هو خارج حساباتنا لمباراة ساوثهامبتون، لا يمكنني أن أتوقع مدة غيابه، نتمنى أن يكون جاهزًا لمباراة ليستر سيتي".

وكان مارسيال عاد من الإصابة في مباراة ليفربول يوم الإثنين الماضي، حيث دخل بديلًا مع بداية الشوط الثاني، ليصنع هدفًا لزميله ماركوس راشفورد.