نادي ياسين منصور .. أسس شركته قبل الأهلي بثلاث سنوات .. وقدم طلباً لاعتماده منذ 90 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح إعلان اتحاد الكرة لقراره بشأن اعتماد انتساب بعض الأندية الجديدة له الجدل بسبب نادي مملوك لياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق والذي جاء بالتزامن مع استقالته من النادي الأحمر وموافقة إدراته عليها.

وقرر اتحاد الكرة الموافقة على انتساب بعض الأندية له ومن ضمنها نادي ياسين منصور الذي يتبع أحد منتجعاته السكنية قبل اجتماع الجمعية العمومية لاعتماده رسمياً .

وجاء الجدل بسبب الربط بين رحيل ياسين منصور عن الأهلي وانشاءه لنادي جديد والتأكيد على وجود علاقة بين الأمرين وهو الأمر غير الصحيح.

وقال مصدر لمصراوي إن نادي ياسين منصور تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة لاعتماده منذ ثلاثة أشهر وكان يستكمل أوراقه خلال هذه الفترة قبل الموافقة عللى طلبه.

ويملك نادي ياسين منصور الجديد شركة للأنشطة الرياضية أسست قبل ثلاث سنوات من تأسيس شركة الأهلي بعد توفيق أوضاعها عقب صدور قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017 .

وكان النادي بالفعل مملوك لشركة قبل صدر قانون الرياضة ولكن تم حلها وتأسيس شركة جديدة رأس مالها 100 مليون جنيه ويساهم فيها المساهمون الرئيسيون للشركة الأم للنادي الذي يعل منذ سنوات في المنتجع وله أنشطة بارزة في الأسكواش والتنس.

وفي حالة اعتماد النادي الذي يتبع منطقة الجيزة بشكل دائم لدى اتحاد الكرة سيشارك اعتباراً من الدرجة الرابعة .

واستقال ياسين منصور وشركة الأهلي لكرة القدم قبل استلامها العمل رسمياً بسبب خلافات مع إدارة الأهلي التي وافقت على الاستقالة وتتخذ الإجراءات لاختيار مجلس أخر يقود المهمة.