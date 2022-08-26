كلوب: أجهل موقف ليفربول من الميركاتو

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه لا يعلم شيئا عن خطط ناديه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وما إذا كان سيتم التعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط أم لا، في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "نعمل باستمرار على هذه الأشياء (خطط تدعيم الفريق) في حالة التعاقد مع لاعب جديد يجب أن يكون لاعبا مناسبا".

وأضاف المدير الفني الألماني: "سنرى ما إذا كان شيء ما سيحدث أم لا، لا أعرف".

وعن البداية المخيبة للموسم قال: "إذا بدأنا القلق بسبب تقديم الفرق الأخرى أداء أقوى فمن الواضح أن هذا ليس مفيدا، قدم فريقنا أداء مميزا باستمرار على مدى السنوات القليلة الماضية، علينا أن نعمل بشكل لا يصدق من أجل الحفاظ على ذلك".

وتابع: "علينا إعطاء اليسون فرصة للخروج بشباك نظيفة، لا يمكنه القيام بذلك بمفرده، لذلك علينا أن ندافع بشكل أفضل، ثم الهجوم بشكل أفضل، الجميع مسؤول عن كل شيء، تبدو هذه البداية صعبة ولكن العودة للطريق الصحيح ليست مستحيلة".

ليفربول فشل في تحقيق أي فوز في أول 3 جولات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واكتفى بحصد نقطتين من أصل 9 ممكنة بعد تعادلين وخسارة، ليحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب.

وأردف: "علينا أن نتحسن، أريد أن نكون الفريق الذي لا يريد أحد اللعب ضده مرة أخرى، هذه هي خطتنا لمباراة الغد".

وأتم: "في نهاية هذا الأسبوع، ربما لن يعود أي لاعب من الإصابة، لكن بعد ذلك جويل ماتيب، كورتيس جونز، تياجو جوتا ليسوا بعيدين جدا عن العودة".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع ضيفه بورنموث، غدا السبت، على ملعب "أنفيلد"، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.