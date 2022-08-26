شكرا لقرائتكم خبر عن كاسميرو يعلق على عدم مشاركته مع اليونايتد فى دوري الأبطال هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم البرازيلي كاسميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد عن سعادته فى التواجد ضمن صفوف اليونايتد فى الموسم الحالي، كما أكد أن عدم مشاركته فى دوري الأبطال هذه النسخة لا يحزنه، حيث سبق للاعب التتويج بالبطولة فى أكثر من مناسبة مع ريال مدريد.

وأوضح اللاعب أن ذلك الأمر لا يزعجه على الإطلاق، وإنه حينما وافق على الإنتقال للشياطين الحمر كان يعلم تمامًا عدم مشاركته فى البطولة والتوجه لليورباليج، كما شدد أن المان يونايتد سيظل فريقًا عريقًا بكل تأكيد وعدم مشاركته فى النسخة المقبلة من دوري الأبطال لا يقلل منه فى شئ.



تطلعات اللاعب مع المان يونايتد هذا الموسم

وأعرب اللاعب البرازيلي عن تطلعاته مع الفريق فى هذا الموسم، حيث أكد أنه جاء للدوري الإنجليزي لينافس على كافة البطولات مع المان يونايتد، كما أنه أعتاد على هذا الأمر مع الريال، بجانب القتال فى كل مباراة على تحقيق الفوز وتقديم أفضب عرض منتظر.

وأوضح أنه لا ينظر للأموال فى مانشستر يونايتد بالمقدار الذي ينظر إليه لتحقيق البطولات، حيث شدد أنه لم يكتفي من البطولات مع ناديه الأسباني السابق، كما أن تلك الخطوة تعد بمثابة شغف كبير فى تحقيق الكثير من التطلعات والإنجازات فى مكان مختلف، واصفًا مانشستر يونايتد بأنه أفضل الأندية بالدوري الإنجليزي.



تين هاج يشيد بإمكانيات اللاعب ومدي إستفادة الفريق

وفى سياق متصل أكد المدرب الهولندي تين هاج بأنه اللاعب يمتلك شخصية قيادية داخل الملعب، بالإضافة إلى أنه يتحمل اللعب تحت ضغط بطريقة رائعة، بغض النظر عن صعوبة المنافس ومجريات المباراة التي يخوضها، خاصة أنه لا يهتم سوء بتحقيق أفضل ما لديه داخل الملعب بغض النظر عن أي شئ آخر.