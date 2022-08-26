موعد مباراة ليفربول وبورنموث.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره بورنموث، في الرابعة عصر غد السبت، على أرض ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يحتل ليفربول، وصيف النسخة الماضية، المركز الـ١٦ في ترتيب الدورى الإنجليزى حاليًّا برصيد نقطتين، بعد بداية متواضعة إثر تعادله في أول جولتين مع فولهام، وكريستال بالاس، وخسارته في الأسبوع الثالث أم مانشستر يونايتد٢-١ .

فيما يأتي بورنموث في المركز ال١٥ برصيد ٣ نقاط، من فوز وحيد.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - هارفي إيليوت

لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١