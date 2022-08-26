حسام حسن يتحدي فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، نظيره المصري البورسعيدي، الذي يدربه حسام حسن، في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحسم الزمالك لقب الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

قرر فيريرا المدير الفني للزمالك خوض المباريات المتبقية في الدوري بلاعبين من الناشئين وفريق الأمل لرغبته فى إراحة العناصر الأساسية استعداداً للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد طارق – محمود علاء – محمد حمدى – عبد الله جمعة

خط الوسط : إسلام جابر – سيف جعفر – محمد خضرى – يوسف أسامة – أيشو

خط الهجوم : عمر السعيد

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم، الجمعة، فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.