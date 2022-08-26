شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يؤدى صلاة الجمعة بالفندق وإيهاب الكومي يلقى الخطبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب الناشئين مواليد 2006 صلاة الجمعة بفندق الإقامة وألقى إيهاب الكومي رئيس البعثة الخطبة وتحدث خلالها حول دور الشباب فى النهوض بالأمم.

ويلتقى منتخب مصر للناشئين نظيره اللبناني، في السادسة مساء غد، السبت، فى الجولة الثانية من الدور الأول ببطولة كأس العرب للناشئين والتى تحتضنها الجزائر فى الفترة من 22 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة الكابتن محمد وهبة، فوزا كبيرا على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت الاربعاء الماضي في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما، وسجل أهداف منتخب مصر ابراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.

وعقد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، عدة جلسات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية بمقر فندق الإقامة للحديث عن مباراة السعودية، وقال وهبة للاعبين إنه لابد من إغلاق ملف مباراة السعودية، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الملاحظات على الأداء يجب الوقوف عليها ومعالجتها منعا لتكرارها في المباراة المقبلة أمام لبنان السبت المقبل.