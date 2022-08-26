شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيري يكشف تفاصيل التعاقد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف الوزيرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورتس واستادات للاستثمار الرياضي، تفاصيل حصول الشركة المتحدة على حق المسوق الحصرى للنادي الأهلي.

وقال الوزيرى، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، الموضوع يحتاج لتوضيح، فهى رحلة منذ 10 أشهر، بدأت مع شركة الأهلي للكرة، وكان هذا مع ياسين منصور رئيس شركة الكرة بالأهلي السابق، وكل الخطط كانت تحت إشراف الإدارة برئاسة محمود الخطيب، الحقوق التجارية ملك للنادي الأهلي، على أن تكون الشركة المتحدة هي الوكيل الحصرى لبيع تلك الحقوق.

وأضاف، "وضعنا استراتيجية بيع الحقوق بالكامل وتم عرضها على مجلس الأهلي، كشركة تم توقيع عقود ثلاثية، ولن أتحدث عن التفاصيل المشاريع الاقتصادية التى لا يحق لى الحديث عنها وهي حق للأهلي.

وتابع، "استاد الأهلي جزء من المشاريع الخاص بالمنشآت، ومؤمنين كشركة الكرة أن المشاريع المقبلة ستفيد الأندية بشكل كبير جداً لأنها لا تعتمد على عقود الرعاية فقط، هذا سيفيد كل الأندية الجماهيرية على وجه التحديد بشكل كبير، ولا يحق لنا قبول أي عقد رعاية دون موافقة النادي الأهلي.

وأضاف الوزيري، الشركة المتحدة تم إنشاؤها لرعاية الأحداث الرياضية التي يتم استضافتها في مصر، حصلنا على حق التسويق وسنمنح تلك الحقوق لشركة بريزنتيشن على أرض التنفيذ لكي يظهر المنتج بالشكل الصحيح، بريزنتيشن ستكون متخصصة في أي حقوق تجارية خاصة بالأندية أو الرابطة أو الاتحاد، تنفيذ الأحداث على أرض الواقع، وخلال الفترة الماضية تم إرسال عروض لشركات عالمية من خلال شركة الأهلي ويتم أيضاً التواصل مع شركات أخرى عن الطريق الأهلي وعن طريق المتحدة وستظهر النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن مدى تأثير رحيل شركة الكرة بالأهلي على العلاقة مع القلعة الحمراء قال الوزيري، رحيل شركة الكرة لا يؤثر على علاقتنا بالأهلي، وعقدنا اجتماعاً مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، واتفقنا على تنفيذ الخطة التى وضعناها قبل 10 أشهر، وسنكمل التفاوض مع الشركات التى تواصلنا معها والشركات التي سنتواصل معها أيضاً.

وأضاف، "بالنسبة للأرقام التي يتم الحديث عنها، الأهلي كقيمة وعلامة تجارية لديه القدرة بالفعل على الوصول لتلك الأرقام التسويقية التي يتم الحديث عنها، الفترة المقبلة سيكون فيها طفرة بعد تخطي كل الظروف الصعبة، وهذا سيمنح الأهلي والأندية والاتحاد دخل أكبر".