شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تاريخية عن الزمالك والمصرى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اختباراً صعباً فى التاسعة مساء اليوم، عندما يلتقى مع المصرى باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الـ33 للدورى، حيث يدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعد التتويج ريسميا بلقب الدورى ووصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

تأسس الزمالك في 5 يناير 1911 فيما تأسس المصرى البورسعيدى سنة 1920، شارك الزمالك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948فيما يشارك المصرى في الدوري للمرة الـ 59 في تاريخه.

توج الزمالك بـ 14 بطولة دوري، فيما يعد أفضل إنجازات المصرى الفوز بالمركز الثالث 6 مرات آخرها موسم 2016 – 2017.



معلومات تاريخية

ويعد السيد الضظوي الهداف التاريخي للنادي المصري البورسعيدي في بطولة الدوري برصيد 89 هدفاً فيما يعد حسن شحاته الهداف التاريخي للزمالك في الدوري برصيد 86 هدفاً