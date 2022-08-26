شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الإسماعيلي ضيفًا على إنبي، فى الرابعة عصر غد، السبت، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بنقل اللقاء من ملعب المقاولون العرب.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، قرر تخفيض الحمل البدنى على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقي 3 لقاءات خلال الشهر الجاري وهم

مواعيد مباراتى الإسماعيلى المتبقية في الدوري

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي غداً السبت بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش 30 أغسطس بملعب الدراويش.