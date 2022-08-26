شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. بسمة عماد بطلة الأثقال: بحب شيرين وأصالة وشاطرة فى النجريسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين واللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى بسمة عماد لاعبة منتخب رفع الأثقال والحاصلة على برونزية الأثقال فى دورة البحر المتوسط.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة خاصة فى مجال علم النفس.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

هما بيقولو إنى شاطرة بس أكتر حاجة النجريسكو

من نجمك المفضل؟

المميزين بالنسبة لى ماجد الكدوانى ومنة شلبى جدا

من مطربك المفضل؟

بحب أسمع قديم كتير مثلا عبد الحليم، وحاليا شيرين وأصالة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

لاعبة، لأنى بحب رفع الأثقال

لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟

مش بعمل حاجة أمشى وأسكت.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش حد معين.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الاثنين بس الكاجوال بيريحنى أكتر طبعا.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

أنا مرتبطة فعلا بلاعب وهو كريم كحلة.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

هو مطلبش منى ده ، حتى الان أنا لاعبة واتدرب بس الأكيد وقت الجواز مفيش رياضة.