شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعلن رسميا ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى البنك الأهلى، على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة للاعب أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز معلنة ضمه للفريق بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعلقت على الصورة بعبارة، "نرحب بلاعبنا الجدد أحمد توفيق".

ومن المقرر أن يلتقى فريق البنك الأهلى مع نظيره ايستران كومباني غدا، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام باستاد بتروسبورت فى الثامنة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 42 نقطة.



