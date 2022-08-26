شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من الخليفي حول أزمة نيمار ومبابي داخل باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - نشبت في الفترة الأخيرة أزمة موجودة داخل صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب الثنائى كيليان مبابي ونيمار جونيور وذلك بسبب تسديد ركلات الجزاء خلال المباريات.

الخليفي يعلق على أزمة نيمار ومبابي داخل باريس سان جيرمان

ومن جانبه، حرص ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، على التحدث عن الأزمة التي اثيرت الفترة الماضية بين نجمي الفريق، نيمار جونيور وكيليان مبابي، بشأن تسديد ركلات الجزاء.

وأكد الخليفي في تصريحاته التي ادلى بها على هامش سحب قرعة دوري أبطال أوروبا مساء الخميس، أنه لا توجد أي مشكلة على الإطلاق بين مبابي ونيمار وأن كل ما يثار الفترة الماضية من وحي خيال وسائل الإعلام.

وتابع الخليفي تصريحاته التي ادلى بها عبر وكالة الأنباء الفرنسية AFP الطبيعي أن يكون هناك جدال بين الجميع، فمن الممكن الجدال مع أخي أو أختي على سبيل المثال، هذا أمر طبيعي ولكن في النهاية ستظل العلاقة الموجودة بين مبابي ونيمار أصدقاء وزملاء، وستبقى العلاقة بينهما جيدة ورائعة".

ازمة ركلات الجزاء بين مبابي ونيمار داخل باريس سان جيرمان



يذكر أن كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد تحدث في العديد من المناسبات من قبل أن مبابي سيكون هو المصنف الأول في تسديد ركلات الجزاء، يليه نيمار.

وكانت قد أكدت بعض التقارير الصحفية التي اشارت لوجود أزكة بين الثنائ، بأن الأزمة بينهما تعود على هامش مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه، بالإضافة إلى ما تردد حول طلب مبابي الاستغناء عن نيمار.