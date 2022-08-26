«انت أسوأ شخصية في تاريخ مصر» .. إبراهيم سعيد يفتح النار :سليط اللسان رغم كبر سنك ما تعرفش الإحترام

الشارقة - اميمة ياسر -

في مجموعة من التغريدات النارية نشر ابراهيم سعيد لاعب منتخب مصر والأهلي سابقاُ ، هجوماً كبيرا ولم يذكر اسم من يهاجمه .

حيث كتب سعيد يقول : كل اللي بيغلط ومنتمي للنادي الاهلي سابقا !! متوجه ضد مجلس الاداره لهدمه وعدم استقراره

وتابع : سيظل الاهلي كبير غصب عنكم

واختتمها : ستندمون قريبا

ثم اعقبها بتغريدة قال فيها : واخرك فاضي يا سليط اللسان عندك عقده وسواد في قلبك ولا تتمني الخير لحد لكل من عمل تاريخ لبلده في كل المجالات !!

مفيش اسد بيقول علي نفسه اسد ومفيش دكر بيقول علي نفسه دكر لانك مش واثق من نفسك وعينك مكسوره ودائما مكسور قدام ممدوح

يا قطه ، مصر كلها رجاله ، غصب عنك ، ولسه عندي كتير

ونشر تغريدة بعدها يقول فيها : يا قط خرفان ولازم تتحاسب وساظل عندي ثقه في بلدي

وتابع سعيد : ان لا احد فوق القانون واثق في سياده رئيس الجمهوريه

واضاف : قال في حوار سابق ان اللي غلط هيتحاسب ومفيش حد فوق القانون

واستكمل : مصر كلها رجاله وبها رجال شرفاء

وأضاف: انت اسوء شخصيه في تاريخ مصر

واختتم : ورغم كبر سنك لا تعرف شئ عن الاحترام

ثم وجه تغريدة تحذيرية قال فيها : بقولهالك لأخر مره ماتجبش سيرتي تاني

وتسائل العديد عن المقصود بهذه التغريدات ؟