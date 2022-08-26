الأهلي على صفيح ساخن .. قرار بعودة محمد محمود

الشارقة - اميمة ياسر - قررت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، إعارة محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر بداية الموسم المقبل.

وقال مصدر في تصريحات صحفية، إن ادارة الاهلي اتفقت مع محمد محمود على خروجه على سبيل الاعارة الموسم المقبل، من اجل استعادة مستواه وضمان المشاركة ساسي.

ويدرس محمد محمود عدة عروض من أندية الدوري المصري، اهمها من فيوتشر

تسلم مديرية أمن الجيزة حكم حبس رئيس الزمالك

من ناحية أخرى وبشأن قضية رئيس النادي الأهلي ورئيس الزمالك ، كشف محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، عن تسلم مديرية أمن الجيزة حكم حبس رئيس الزمالك مرتضى منصور .

وقال عثمان، في تصريحات صحفية "مديرية أمن الجيزة تسلَّمت الحكم الصادر ضد رئيس الزمالك الأسبوع الماضي".

وأضاف: "من المفترض أن تقوم المديرية بتنفيذ الحكم وضبط رئيس الزمالك لتنفيذ الحكم الصادر ضده".