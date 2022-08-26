شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكيك بوكسينج يصل كيب تاون للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب المصرى للكيك بوكسينج إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا اليوم، الجمعة، للمشاركة فى بطولة أفريقيا للكيك بوكسينج التى تقام خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجارى.

وتشهد البطولة الأفريقية للكيك بوكسينج مشاركة 13 دولة أفريقية، ومن ضمنها جنوب أفريقيا الدولة المستضيفة للبطولة، والكاميرون والمغرب والجزائر وليبيا، فضلا عن مشاركة مصر بواقع 10 لاعبين ولاعبات.

من جهته قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن البطولة الأفريقية ترجع أهميتها لكونها مؤهلة للمشاركة في بطولة ورلد كمبكت جيم التي تقام في شهر أكتوبر من العام المقبل 2013 في المملكة العربية السعودية.

واستعد المنتخب المصري للكيك بوكسينج للمنافسات الإفريقية حيث خاض معسكرا مغلقا داخل مركز المنتخبات الوطنية بالمركز الأولمبي بالمعادي حتى يوم 24 أغسطس الجاري من أجل رفع الحالة الفنية والبدنية لجميع عناصر المنتخب استعدادا للمنافسات القوية في البطولة الإفريقية التي تعد الثانية لمنتخب مصر للكيك بوكسينج والتي حصل على لقب البطولة في النسخة الماضية التي أقيمت بالكاميرون.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بحالة التركيز داخل صفوف عناصر المنتخب في المركز الأولمبي بالمعادي، حيث يخوض الجميع التدريبات بانتظام وسط تعهد من الجميع بحصد المراكز الأولى كما حدث في عدة مناسبات للبطولات الإفريقية التي خاضها الفراعة مؤخرا.

وتضم البعثة المصرية 16 فردا وهم محمد صبيح، رئيس البعثة، أشرف صابر إداري والحكام زينب مأمون، محمد الزعيم، ومريم يحي مدرب، ومحمد أحمد أبو الحسن مدرب، فيما تضم قائمة اللاعبين، محمود خالد، أنور عبد الله، أحمد محمد، محمود جمال، عبدالله عطية، محمد خالد، محمد عبد الحي، وإسراء سليمان، مي عبد العليم، إكرام السيد.