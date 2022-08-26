شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام طلائع الجيش غداً بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، من دخول قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غداً، السبت، فى بطولة الدورى الممتاز بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

وشارك كوكا فى تدريبات الأهلي الأخيرة بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية، وبات جاهزاً للمشاركة فى المباريات الرسمية، إذا ما استدعاه الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

ويختتم الأهلي تحضيراته لمباراته ضد طلائع الجيش غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى الفريق الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثاني بالموسم الحالي، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويعقد البرتغالي ريكاردو سواريز محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر لشرح خطة مباراة طلائع الجيش واللاعبين الذين ينوي الدفع بهم في هذه المباراة، بخلاف دراسة المنافس جيدا ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، ودراسته في الموقف الدفاعي باعتبار أن طارق العشري يركز كثيرا على تأمين الشق الدفاعي لفريقه مع الاعتماد على الكرات المرتدة في الضغط على منافسيه.