شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكشف حقيقة تجميد محمود جاد بسبب عرض ويجان الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي إنبى حقيقة تجميد محمود جاد، حارس مرمى الفريق، بسبب عرض ويجان أتلتيك الإنجليزى، الذى يلعب فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب"، خصوصا أن الحارس الدولى لم يشارك فى مباراتى طلائع الجيش والأهلى الماضيتين.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جلوس الحارس الدولى على دكة البدلاء ليس له علاقة برغبته فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي عبر بوابة ويجان، مرجعاً السبب لمنح الفرصة للحارس الثاني بالفريق عبد العزيز البلعوطى، فضلا عن أن آلام اليد عادت لمطاردة محمود جاد مرة أخرى.

وفى سياق متصل، ينتظر مسئولو نادى إنبى نظراءهم فى يجان أتلتيك للرد على شروطهم المالية والتعاقدية، فيما يخص بيع محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأكد مصدر أن مسئولى النادى البترولى اشترطوا الحصول على مليوني جنيه إسترلينى "كاش" للتخلى عن الحارس الدولى، فضلا عن رفضهم فكرة التعاقد مع اللاعب دون دفع القيمة المالية والانتظار لحين مشاركة اللاعب.

وأوضح المصدر أن إنبى تلقى عرضا رسميًا من ويجان الإنجليزي، لكنه عرض مختلف على العقود التى اعتادوا عليها، لافتا إلى أن مسئولى النادى البترولى يرون أن هناك بنودا فى العقد غير مريحة، مؤكدا أن إنبي يريد رحيل محمود جاد للاحتراف ويدعم هذه التجربة لكن العرض لا يليق بقيمة النادى.

وقدم نادى ويجان الإنجليزي عرضاً رسمياً بـ مليون جنيه استرلينى، إلا أن مسئولى النادى البترولى طلبوا رفع القيمة المالية إلى مليوني جنيه إسترلينى والحصول عليها للموافقة على رحيل الحارس الدولى، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة حسم موقف الحارس الدولى من البقاء أو الرحيل عن الفريق البترولى.