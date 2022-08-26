شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لتدبير 10 ملايين جنيه لتسديد غرامة لسعد الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى باب التبرعات أمام الجماهير والشخصيات العامة لتدبير 10 ملايين جنيه قيمة غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق، لتسديد الغرامة فى أقرب وقت وإنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكان الإسماعيلى قد نجح فى التعاقد مع الغانى ياو أنور والإيفوارى كوليبالى فى الأيام القليلة الماضية، ويتطلع مجلس الإدارة لإنهاء أزمة القيد وتسجيل الصفقات الجديدة، بجانب مواصلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.

فى نفس السياق، يسابق مسئولو النادى الإسماعيلى الزمن لتسديد الدفعة الثالثة من عقود اللاعبين والمقدرة بنسبة 25 % من عقودهم والتى تساوى 12 مليون جنيه وذلك قبل نهاية مباريات الدراويش في الدوري.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.