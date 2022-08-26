شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والمصرى البورسعيدى قبل مواجهة الليلة فى الدورى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تحدياً جديداً عندما يلتقى مع المصرى ضمن مواجهات الجولة الـ33 للدورى، ويدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما توج بلقب الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر، بينما يحتل النادى المصرى المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والمصرى البورسعيدى بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل ثنائية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى وسجل هدف المصرى ياسر حمدى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السادسة عشرة للمسابقة.