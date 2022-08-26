شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فريخة يجتمع بمنتخب السلة قبل مواجهة تونس فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ورئيس بعثة المنتخب الوطني فى تونس، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتستضيف مدينة المنستير التونسية فعاليات المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة أيام 26 و27 و28 من شهر أغسطس الجاري.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة المنتخب التونسى فى الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الجمعة، ثم الكاميرون فى الخامسة والنصف مساء السبت، ثم جنوب السودان في الحادية عشرة والنصف مساءً الأحد المقبل.

واجتمع مجدي أبو فريخة رئيس بعثة المنتخب الوطني في تونس باللاعبين وأكد لهم دعم جماهير الرياضة المصرية بالكامل وثقتهم فى قدرات اللاعبين على تقديم أداء مشرف والفوز في المباريات الثلاثة.

وقال الدكتور مجدي فى حديثه للاعبين والجهاز الفني، "الجميع يثق فيكم، الجماهير المصرية تدعمكم وتنتظر الفوز فى المواجهات الثالثة، أمامنا مواجهات ليست بالسهلة ولكننا قادرين على حسمها".

وأضاف رئيس اتحاد السلة، "المرحلة الثالثة خطوة جديدة فى مشوار التأهل لكأس العالم، قطعنا شوط كبير خلال التصفيات وأظهرنا مستوى رائع في المباريات الماضية وعلينا أن نستكمل مسيرتنا، ابذلوا كل ما في وسعكم والتوفيق سيكون إن شاء الله حليفنا".

وقرر الكندي روي رانا ضم 12 لاعبًا في القائمة النهائية للمنتخب وهم :أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.