شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يكتسح كوتوكو الغانى برباعية × 12 دقيقة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً عريضاً على كوتوكو الغانى برباعية دون رد فى مثل هذا اليوم 26 أغسطس 2006. سجل الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا أربعة أهداف متتالية فى أول ثلث ساعة من عمر المباراة التى تلاعب خلالها أبناء التتش بأشباح أشانتى كوتوكو بطل غانا فى الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، تقدم محمد أبوتريكة فى الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، وأضاف محمد شوقى الهدف الثانى بعدها بدقيقتين فقط، ثم ضاعف أسامة حسنى النتيجة فى الدقيقة 15، واختتم الأنجولى أمادو فلافيو التهديف فى الدقيقة 18، ليسجل الأهلى أسرع رباعية له فى أفريقيا والتى سجلها خلال 12 دقيقة، ورفع الأهلى رصيده إلى 7 نقاط ليعزز فرص صعوده لنصف النهائى.

تشكيل الأهلى فى هذه المباراة بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه مكون من: عصام الحضرى، إسلام الشاطر، شادى محمد عبد الفتاح، وائل جمعة، محمد صديق، طارق السعيد، حسام عاشور، محمد شوقى (حسن مصطفى)، محمد أبوتريكة، الأنجولى أمادو فلافيو (أحمد صديق)، أسامة حسنى (عماد متعب).

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.