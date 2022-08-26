شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن أمام الزمالك قبل مواجهة المصرى البورسعيدى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى التاسعة مساء اليوم، اختبارا صعبا عندما يلتقى مع المصرى باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى، ويدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.

وحذر حسام حسن لاعبي المصري من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء أو على حدودها، خاصة أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين فى استغلال تلك الفرص لإحراز الأهداف، مشددا على أهمية استعادة نغمة الانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي، أوستين أموتو وإسلام أبو سليمة، بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم المصري كن كلا اللاعبين في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



حسام حسن والزمالك