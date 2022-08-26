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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حسام حسن أمام الزمالك قبل مواجهة المصرى البورسعيدى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى التاسعة مساء اليوم، اختبارا صعبا عندما يلتقى مع المصرى باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى، ويدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن الحصول على الدورى بعد وصول الفريق للنقطة 76 وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى.
وحذر حسام حسن لاعبي المصري من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء أو على حدودها، خاصة أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين فى استغلال تلك الفرص لإحراز الأهداف، مشددا على أهمية استعادة نغمة الانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.
ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي، أوستين أموتو وإسلام أبو سليمة، بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم المصري كن كلا اللاعبين في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
حسام حسن والزمالك
16 مباراة جمعت حسام حسن أمام الزمالك.
15 مباراة جمعت حسام حسن أمام الزمالك فى الدورى المصرى.
مباراة واحدة جمعتهما فى كأس مصر وخسرها الزمالك 2 / 0 أمام المصرى.
4 أندية تولى حسام حسن قيادتها أمام الزمالك: "المصرى والاتحاد وبيراميدز وسموحة".
3 انتصارات حققها حسام حسن على الزمالك.
3 تعادلات فى تاريخ مواجهات حسام حسن والزمالك
10 هزائم تلقاها حسام حسن من الزمالك
3-3 المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن عندما تولى قيادة بيراميدز أمام الزمالك.
2/0 أكبر فوز حققه حسام حسن على الزمالك.
2/1الهزيمة الأكثر تكرارا لحسام حسن أمام الزمالك.
13 هدفًا سجلتها الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك.
21 هدفًا استقبلتهم شباك الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك.
2/1 آخر مواجهة جمعت حسام حسن مع الزمالك إبان قيادته للإتحاد السكندرى حينما خسر فى الدور الثانى للدوري