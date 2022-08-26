مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة مساء غد، السبت، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بعدما حسم الزمالك تتويجه بطلا للدوري الممتاز للموسم الثانى على التوالى فيما لايزال صراع أهل القاع مشتعلا، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول.





مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى

طلائع الجيش & الأهلى.. 8 مساء السبت 27 أغسطس.

الأهلى & سيراميكا.. 9 مساء الثلاثاء 30 أغسطس.