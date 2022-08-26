شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يعتلى صدارة مجموعته فى تصفيات كأس العالم 1990 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر فى تصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، بعد فوزه على كينيا فى ختام جولات المجموعة بهدفين دون رد فى مثل هذا اليوم 26 أغسطس 1989.

سجل ثنائية الفراعنة هشام عبد الرسول وإبراهيم حسن فى أول 20 دقيقة من الشوط الثانى، وصعد الفراعنة لمواجهة الجزائر لتحديد بطاقة التأهل إلى مونديال إيطاليا 1990، بعدما حسم الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن ليبيريا أقرب منافسيه.

تشكيل منتخب مصر بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى فى مباراة كينيا جاء مكونا من: أحمد شوبير "الأهلي"، إبراهيم حسن "الأهلي"، صابر عيد "غزل المحلة"، هانى رمزى "الأهلي"، ربيع ياسين "الأهلي"، أحمد الكأس "الأوليمبي"، بدر رجب "الأهلي"، هشام عبدالرسول "المنيا"، طاهر أبوزيد "الأهلي"، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبد الحميد "الزمالك"، وقبل النهاية بثلاثة عشر دقيقة، دفع بكلا من أيمن شوقي، وياسر فاروق بدلا من أحمد الكأس، وطاهر أبوزيد على الترتيب.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.