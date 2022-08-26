شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراة الزمالك والمصرى باستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرتغالي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، المقرر التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدوري، لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، وقام فيتوريا بتقسيم مباريات الدورى على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول.

وتشهد الفترة الحالة حضور البرتغالي روي فيتوريا مباريات الدوري فى الجولات الأخيرة، حتى يتمكن من تحديد اختياراته من اللاعبين المقرر تواجدهم في شهر سبتمبر المقبل.

وقام فيتوريا، بزيارة أندية الدوري الممتاز مؤخرا، والتقى مع الأجهزة الفنية، واجتمع مع مواطنيه جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، ويكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، ونونو ألميدا المدير الفني لفاركو.