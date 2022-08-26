شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز اليوم بإقامة 4 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

وقَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذى هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، الاثنين الماضى، ليحسم الأخير الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض مباراتين ستكون تحصيلا حاصلا أمام المصري البورسعيدي الليلة، وإيسترن كومباني (الإثنين).

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، ولم يتبق سوى صراع أهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.





مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري المصرى

الجمعة

مصر المقاصة & سموحة..4 عصراً على ستاد الكلية الحربية الاتحاد & المقاولون..6.30 مساءً على ستاد الاسكندرية الجونة & فيوتشر..6.30 مساءً على ستاد خالد بشارة المصرى & الزمالك..9 مساءً على ستاد برج العرب سيراميكا & بيراميدز..9 مساءً على ستاد المقاولون العرب السبت إنبى & الاسماعيلى..4 عصراً على بتروسبورت فاركو & غزل المحلة..5.30 مساءً على ستاد الاسكندرية ايسترن كومبانى& البنك الاهلى..8 مساءً على ستاد بتروسبورت طلائع الجيش & الاهلى..8 مساءً على ستاد الكلية الحربية

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.