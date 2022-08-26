شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يُحفّز مصطفى شوبير بعد مشاركته مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، على دعم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الصاعد بعد المستوى الجيد الذى قدمه الأخير فى آخر مباراتين للفريق أمام الإسماعيلي وإنبي.

ويغيب الشناوي عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ قرار مجلس الإدارة الأخير باستكمال منافست الموسم المحلي الحالي بالناشئين والعائدين من الإصابة، ودفع الجهاز الفني للأهلي بالحارس الثاني على لطفى عدة مباريات أبلى فيها لطفي بلاءً حسنا وقدم مستوى جيداً.

وواصل مصطفى شوبير العروض الجيدة لحُراس الأهلي حيث دافع الحارس الصاعد عن عرين الأحمر أمام الإسماعيلي وإنبى وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي وفوز الأهلي بثنائية نظيفة على التوالي.

وأشاد الشناوي بمستوى مصطفى شوبير وطالبه بمواصلة العمل بنفس القدر من العطاء والإجتهاد وهو نفس ما فعله الشناوي مع علي لطفي حينما كان يُشارك مع الفريق أساسياً.

ويختتم فريق الأهلي تحضيراته لمباراته ضد طلائع الجيش غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى الفريق الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثاني بالموسم الحالي، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويعقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر لشرح خطة مباراة طلائع الجيش واللاعبين الذين ينوي الدفع بهم في هذه المباراة، بخلاف دراسة المنافس جيدا ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، ودراسته في الموقف الدفاعي باعتبار أن طارق العشري يركز كثيرا على تأمين الشق الدفاعي لفريقه مع الاعتماد على الكرات المرتدة في الضغط على منافسيه.