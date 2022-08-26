شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت شابات السلة قبل وداع كأس العالم بالمجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب شابات كرة السلة تحت 18 سنة منافسات بطولة كأس العالم 3x3 التى تقام بالمجر بعد خوض 4 مباريات بالبطولة، وبدأ منتخب الشابات المنافسات الأربعاء، والتقى المنتخب مع أمريكا وأوكرانيا، خسر المواجهتين بنتيجة 6/16 وخسر الثانية 12/18.

وخاضت اللاعبات مباراتين أمام منغوليا وقيرجستان، فزن فيها بنتيجة 21/71 و 2/21

ومثل منتخب مصر للشابات كل من جنا إيهاب الألفى، آيتن إيهاب إسماعيل، تمارا نادر السيد، مايا سيد فضل، والمدير الفني أحمد جمعة.

المنتخب وقع فى المجموعة الرابعة برفقة كل من أوكرانيا ومانغوليا وقيرجستان وأمريكا.