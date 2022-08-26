شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. سر غضب فايلر من لاعبى الأهلي بعد خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف الدكتور عمرو محب، مترجم السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي، عن بعض سمات المدرب السويسري، موضحاً أن الأخير لا ينزعج عندما يخطئ أى لاعب فى المباريات، لكنه يغضب بشدة عندما لا يلتزم لاعب بالتعليمات المكلف بها قبل المباراة.

وقال الدكتور عمرو محب، الذى عمل مُترجماً مع أكثر من مدرب أجنبي فى الأهلي، إن أحداث مباراة السوبر المصري فى الإمارات، التى انتهت بتتويج الزمالك باللقب على حساب الأهلى، كانت صدمة للمدرب السويسرى، لأنه فوجئ بأحداث العنف من اللاعبين، مؤكدا أنه عنّف لاعبى الأحمر فى غرفة الملابس، وقال إن الأهلى يفوز دائما ومن الطبيعى أن يخسر ولا بد من تقبل ذلك.