قبل نهاية فترة الانتقالات .. "جنون الصفقات" تمنح بريميرليج رقمًا قياسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - حطمت أندية الدوري الإنجليزي الرقم القياسي المسجل في فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الحالي 2022-2023 قبل أسبوع من غلقها حيث صرف حتى الأن مليار ونصف المليار جنيه إسترليني.

وحمل موسم 2017 -2018 الرقم القياسي في الانفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث وصل إلى 1.43 مليار جنيه إسترليني وأكثر من الموسم الماضي بأكمله (فترتي الصيف والشتاء) حيث أنفق 1.44 مليار جنيه إسترليني .

وفقًا لتحليل من مؤسسة Deloitte الإنجليزية المتخصصة في التحليلات المالية فقد بلغ إجمالي الإنفاق في الدرجة الأولى 1.5 مليار جنيه إسترليني في بداية يوم الخميس مع استمرار الرقم في الارتفاع بشكل كبير قبل غلف باب الانتقالات.

وقالت المؤسسة عبر موقعها الرسمي إن دإنفاق أندية الدوري الإنجليزي في هذه الفترة من نافذة صيف عام 2021 ، بلغ 895 مليون جنيه إسترليني ووصل في النهاية إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني .

وقال كريس وود المسئول في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية : " المستويات القياسية للإنفاق التي رأيناها في فترة الانتقالات الصيفية تؤكد أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتعافى بعد جائحة كورونا ".

ووجه نصيجة قائلاً " يجب أن توازن الأندية بين رغبتهم في المنافسة على أرض الملعب والحاجة إلى حماية الجدوى المالية والتشغيلية على المدى الطويل".

وشهدت فترة الانتقالات الحالية 135 صفقة وهو ما أحد أكبر عمليات الانتقال في الصيف ويتفوق على عامي 2019 و2020 ويقترب من الصيف الماضي الذي شهد 148 صفقة .

وشهد صفقات هذا الصيف انتقال 14 لاعباً بقيمة تفوق مليون جنيه إسترليني ، يتصدرهم داروين نونيز الذي ضمه ليفربول مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني ، بينما تعاقد تشيلسي مع مارك كوكوريلا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ورحيم سترلينج مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني وكاليدو كوليبالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

ولا يزال الرقم القياشس قابل للزيادة في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات مع وجود العديد من الأندية التي تتطلع إلى التعاقد مع صفقات في وقت متأخر