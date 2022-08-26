محمود فايز يكشف عن أحاديث بين أندية الدوري المصري وكوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد محمود فايز، مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق، أن هناك أحاديث شفهية بين المدرب وعدة أندية في الدوري المصري، ليس من بينها الأهلي.

وتولى كوبر قيادة منتخب مصر خلال الفترة من 2015 حتى 2018، ثم قاد منتخب أوزبكستان من 2018 حتى 2019، وكانت آخر تجاربه تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية من 2021 حتى العام الجاري.

ونجح كوبر في قيادة منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2018، فضلًا عن التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2017.

وكان محمود فايز مساعدًا لكوبر في تجاربه الثلاث الأخيرة.

ولا يرتبط كوبر بعقد مع أي نادٍ أو منتخب في الوقت الحالي.

وقال محمود فايز، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، "أندية قمة ووسط في الدوري المصري، ليس من بينها الأهلي، تحدثت شفهيًا مع هيكتور كوبر".

وأضاف "لكن الأمور لم تتطور إلى درجة المفاوضات، ولا يمكن أن أكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي".

وأوضح فايز "بيراميدز دخل في مفاوضات مع كوبر في وقت سابق، لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق وقتها".