تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري WE المصري.

وكان الزمالك حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم في وقت سابق، بعد خسارة بيراميدز أمام فيوتشر (0-1) في الجولة 32.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 76 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز في الوصافة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المصري:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء محمد طارق.

خط الوسط: عبد الله جمعة - حازم إمام - إسلام جابر - سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه.