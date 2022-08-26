إكرامي يفجر مفاجأة حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، جناح بيراميدز، مستعد للعودة إلى القلعة الحمراء، بعد رحيله الجدلي عن الفريق في وقت سابق.

ويعتبر رمضان صبحي من ناشئي الأهلي، لكنه رحل عن الفريق إلى ستوك سيتي عام 2016، في تجربة احترافية لم يُكتب لها النجاح.

وانتقل صبحي من ستوك سيتي إلى هيديرسفيلد عام 2018، ثم عاد إلى الأهلي على سبيل الإعارة في يناير 2019.

لكن صبحي رفض عرض الأهلي لشرائه بصورة نهائية عام 2020 بعد نهاية فترة الإعارة، وفضّل الانتقال إلى بيراميدز الذي عرض مبلغًا أكبر.

وأثار انتقال صبحي إلى بيراميدز موجة من الجدل في الكرة المصرية خلال العامين الماضيين.

وسئل إكرامي الشحات، والد زوجة رمضان صبحي، عما إذا كان نجم بيراميدز مستعد للعودة إلى الأهلي، فأجاب "نعم، لديه استعداد للعودة".

وأضاف إكرامي، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "أتمنى عودة رمضان صبحي إلى الأهلي".

وعن مقولة "من يخرج من الأهلي لا يعود إليه"، رد "لا تعليق".

ولعب رمضان صبحي 69 مباراة مع بيراميدز في كل البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا، وصنع 10 أهداف، لكنه لم يتوج بأي لقب حتى الآن.

وفي سياق آخر، أوضح إكرامي "سعيد بمستوى مصطفى شوبير خصوصًا في مباراة إنبي، لأنه تعرض للهجوم في وقت سابق، وأقول لوالده (اتركه ولا تتحدث عنه)".