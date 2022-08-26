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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الجمعة إقامة عدة مباريات في ، فضلا عن استئناف الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وتقام اليوم 5 مباريات في الجولة 33 (قبل الأخيرة) من منافسات دوري we المصري، على رأسها مواجهة الزمالك مع المصري، وبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستهل اتحاد جدة، الذي يضم في صفوفه الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد، مشواره في النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة العدالة.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
مصر المقاصة × سموحة.. 4 مساء.. أون تايم سبورتس 1

الاتحاد × المقاولون العرب.. 6.30 مساء.. أون تايم سبورتس 2

الجونة × فيوتشر.. 6.30 مساء.. أون تايم سبورتس 3

المصري × الزمالك.. 9 مساء.. أون تايم سبورتس 1

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز.. 9 مساء.. أون تايم سبورتس 2

الدوري السعودي:
العدالة × الاتحاد.. 5.45 مساء.. SSC

تصفيات كأس العالم لكرة السلة:
مصر × تونس.. 8.30 مساء.. بي إن سبورتس HD 3

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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